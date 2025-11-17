“Titano, il segreto della libertà”: la nuova miniserie di Roberto Giacobbo su San Marino Rtv

San Marino RTV presenta “Titano, il segreto della libertà”, la nuova miniserie in 5 episodi, ideata e condotta da Roberto Giacobbo e fortemente voluta dal Direttore Generale Roberto Sergio, in onda da sabato 22 novembre alle ore 20.15 sul canale unico 550. In replica domenica ore 13:30, lunedì ore 18:00, giovedì ore 23:00. Un viaggio affascinante e inedito alla scoperta della Repubblica più antica del mondo, fondata nel 301 d.C., custode di una storia di libertà e indipendenza senza eguali.



Una produzione in cinque episodi da 30 minuti ciascuno, sospesa tra storia, leggenda e coraggio.

Un percorso narrativo che si sviluppa tra luoghi simbolici, testimonianze storiche e valori fondanti, per restituire al pubblico una visione chiara e appassionante di ciò che ha reso San Marino un unicum nel panorama internazionale.

Dall’eredità spirituale del Santo fondatore alle istituzioni politiche che ancora oggi custodiscono regole e tradizioni secolari; dalle strutture difensive che vegliano sul Monte Titano, alle vicende degli uomini e delle donne che in questa terra hanno trovato accoglienza, protezione e libertà.



Grazie anche a ricostruzioni storiche realizzate appositamente per la produzione, il pubblico potrà rivivere le origini di una comunità che, sin dalla sua fondazione, ha fatto della libertà il proprio principio guida.

Con il suo stile inconfondibile, Roberto Giacobbo conduce un viaggio storico e umano alla scoperta del significato profondo della libertà e della straordinaria capacità di San Marino di conservarla intatta per oltre diciassette secoli.

“Titano, il segreto della libertà” non è soltanto una produzione televisiva, ma una testimonianza storica di valore universale, che celebra memoria, identità ed esempio di una storia unica al mondo.



“Ormai manca poco per questa nuova avventura. A partire da sabato 22 novembre, per cinque settimane, scopriremo la storia della più antica Repubblica del mondo ancora esistente: San Marino. Un viaggio dalle origini ad oggi per vivere insieme un'identità fatta di sacrificio, di coraggio e di amore – commenta Roberto Giacobbo -. Abbiamo necessariamente fatto un sunto, con una serie di elementi che possano tracciare una linea del tempo. Però abbiamo fatto in modo che potesse interessare tutti, anche i molto giovani, perché è un racconto per immagini. Abbiamo fatto ricostruzioni storiche, siamo andati nei luoghi, abbiamo dato un incedere particolare con dei droni speciali, proprio perché la Storia deve fare buona pubblicità a sé stessa e deve far venire la voglia, magari, di approfondire su un libro. E questo può essere l'inizio per chi vuole conoscere la storia di San Marino. Ricordiamoci che San Marino è il primo esempio mondiale di libertà. Ed è rimasto tutto così per più di 1700 anni, grazie all'intelligenza, alla preparazione, alla volontà e all'umanità di chi a San Marino ha vissuto e governato”.



Il progetto è sostenuto da Geko Gold Arte e Meloni Walter Spa.



L’ONORIFICENZA

Come riconoscimento del contributo nel promuovere e valorizzare la storia sammarinese, Roberto Giacobbo verrà insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine Equestre di Sant’Agata della Repubblica di San Marino.

L’udienza ufficiale di conferimento si terrà mercoledì 19 alle ore 15 presso Palazzo Pubblico, alla presenza dei Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli.







