SAN MARINO RTV “Titano - Il Segreto della Libertà”, Roberto Giacobbo in udienza dalla Reggenza Insignito dal Segretario al Turismo Pedini Amati dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine Equestre di Sant'Agata Presentazione e visione in anteprima per la miniserie in onda su RTV da sabato 22 novembre, alle 20.15

“Un viaggio inedito nella storia millenaria di San Marino, tra luoghi, testimonianze, valori - libertà in testa, realizzato da un professionista che da sempre unisce rigore e passione, metodo e immaginazione, costruendo un ponte tra il sapere degli esperti e l'interesse del grande pubblico ”. Così il Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, presenta l'autore e il prodotto editoriale “unico e prestigioso” - dice, per un progetto fortemente voluto dalla Segreteria, dall'Ufficio del Turismo, insieme alla Direzione Generale di San Marino RTV. Nella miniserie “Titano - Il Segreto della Libertà” vede, insieme, una occasione di promozione del territorio e delle sue unicità, ma anche una “visione della storia intesa come qualcosa di vivo e condiviso, ricchezza di una comunità.

Roberto Giacobbo restituisce aneddoti e ricordi delle giornate sul set, a contatto con la gente, in un “viaggio importante per contenuti e qualità, affrontato con rigore e attenta ricostruzione della storia, che va conservata - dice – laddove porta con sé l'esperienza”.

Dai Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, la gratitudine per quello che è un “omaggio al nostro Paese, alle sue istituzioni e valori – dicono - un 'simbolo in racconto' nato da uno sguardo lungimirante che incoraggia curiosità e senso critico, rafforzando l'impegno nel custodire l'eredità di libertà che ci è stata affidata”. Ringraziamenti allargati alla San Marino RTV, al Direttore Sergio e al personale (in aula anche il Presidente Pasquale Valentini).

Al termine dell'udienza, il Segretario Pedini Amati ha insignito Giacobbo dell'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata, nel grado di Commendatore, come riconoscimento al contributo dato nel valorizzare la storia sammarinese.

“Per me è una grande soddisfazione – dice Giacobbo - è stata una soddisfazione realizzare questa opera, che potrà essere utile anche alle nuove generazioni, che magari leggono con più difficoltà. E allora possono vedere la storia di questo Paese unico e irripetibile, a livello mondiale. Il fatto che poi la mini serie sia stata così apprezzata mi rende felice e mi fa onore”.

Nel video, l'intervista a Roberto Giacobbo, giornalista

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: