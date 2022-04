“Titano. San Marino in bianco e nero”, la mostra a Borgo fino al 1 maggio

Inaugurata nella Casa del Castello di Borgo Maggiore, la mostra fotografica “Titano – San Marino in bianco e nero” di Marco Biagini. 52 scatti, per mettere in relazione paesaggi, spazi e geometrie, accostando elementi classici a quelli moderni. Filo rosso, proprio San Marino e il Monte Titano, da sempre punto di riferimento geografico e simbolico. Aperta fino al 1 maggio, la mostra ha il Patrocinio delle Segreterie Cultura e Territorio e della Consulta dei Capitani di Castello per un evento che ha visto la forte collaborazione fra le Giunte di Castello di Borgo Maggiore e Montegiardino. All'inaugurazione, accanto al fotografo, proprio i due Capitani di Castello Barbara Bollini e Giacomo Rinaldi.

