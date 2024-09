DOCUMENTARIO “Titano Sovrano” arriva su RTV, lunedì alle 21.30 Il documentario di Alessandro Riccardi sul percorso di integrazione europea che San Marino sta portando avanti

Interviste e testimonianze, dalle istituzioni al mondo del lavoro, cittadini e giovani: Titano Sovrano entra nell'Accordo di Associazione, dando voce alle percezioni del cambiamento che porterà, fotografandone le implicazioni da più angoli, politico, economico e sociale.

“Dopo aver passato un po' di tempo in Germania, perché comunque ho vissuto là per 4 anni – spiega Alessandro Riccardi, produttore e regista - sono tornato e mi sono reso conto che, oltre a me, tante persone nella mia cerchia effettivamente non sapevamo molto dell'argomento. Succede molto spesso che parliamo senza avere una base ben fondata; quindi, il processo è stato quello di comprendere le motivazioni, per andare dalle persone che hanno un ruolo istituzionale, che hanno una conoscenza ad alto livello e informare, avere un punto di vista autoritario e credibile”.

Oltre 90 minuti, 3 episodi: “Noti a noi, ignoti agli altri”; “Un maglione stretto”; “Le 4 libertà”: “Il primo episodio - spiega Riccardi - mira a comprendere il punto di vista della popolazione e cerca di dare spazio agli studenti, ai lavoratori, agli imprenditori e a chi effettivamente è più preoccupato riguardo a questo tema. Nel secondo, invece, andremo più nello specifico delle difficoltà vere e proprie. Per questa fascia della popolazione. Il terzo episodio è quello che mira a offrire un’informazione dettagliata su che cos'è l’Accordo, in relazione alle preoccupazioni della popolazione, come può essere per esempio, la paura che verremo invasi, oppure, il problema della concorrenza”.

Produzione Vere Films, sceneggiatura di Alessia Masinelli, è un progetto che ha coinvolto il Paese, con partner che vanno dall'istituzionale al privato: Segreteria Esteri, ANIS, Cdls e Csdl, le aziende ValueMed Pharma e Titan Engineering, The white Workshop e La Grotta.

Nel video, l'intervista a Alessandro Riccardi, produttore e regista

