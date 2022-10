TIZIANO VECELLIO il veneziano più noto in Europa. "Il più eccellente del 1500 di quanti hanno dipinto" - scriveveno gli storici del tempo. Il montanaro di Dogado sceso in laguna per dipingere e restare nella storia artistica. Pittore ufficiale della Serenissima, diceva: "l'arte è più potente della natura". Ritrattista creativo, amico di Pietro Arentino e del rivale Tintoretto. Amato dal papa mecenate Paolo III.