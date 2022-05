NASTRO ARGENTO 2022 Toccafondo: un'animazione da sogno DREAMLAND film corto animato di Gianluigi Toccafondo nato a San Marino vince il Nastro d'argento della Critica cinematografica 2022 con un lavoro sul patrimonio culturale italiano

Un viaggio visivo nella cultura sull'aria pucciniana di Tosca con versi di Pasolini in voce su Roma (Villa D'Este e Villa Adriana a Tivoli, i Fori, il Colosseo e Castel Sant'Angelo). Luoghi iconici musicati da Pasquale Catalano 'libero' in suoni e ritmi su Toccafondo creativo. Patrimonio artistico dentro la TERRA DEI SOGNI (dreamer in Dreamland) in collaborazione con l'Opera di Roma e il Ministero della Cultura. 180 i finalisti che nel 2021 hanno partecipato a festival e rassegne. Vincono Toccafondo-Catalano dopo essere stati segnalati in decine di rassegne nazionali. Gianluigi, nato a San Marino nel 1965, lavora come professionista dal 1989 in sigle e campagne pubblicitarie ed è stato illustratore di Einaudi, Fandango e Feltrinelli.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: