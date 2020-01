TOLOAMMARE: Zalone migrante sul MONTE

Intanato LUCA MEDICI è un ottimo arrangiatore e ha scritto musica e canzoni anche per i più piccini (oltre alle sue 2 bambine... tanti giochi e ninnananne dolcissime). Il titolo “TOLO TOLO” viene proprio da sua figlia e nasce dal parlato del ragazzino coprotagonista della commedia scritta con Virzì. ZALONE vorrebbe il bambinetto africano con sé in Italia a casa sua (non poche le difficoltà per farlo uscire dal paese d'origine) e “se lo porterebbe davvero” come immigrato di ritorno... CHECCO nel suo ultimo successone cinematografico “nazionalpopolare” fa 'piangeridere', non solo al botteghino, parlando di un gesto politico da farsa. La critica nazionale anche impegnata lo esalta a fasi alterne e adesso tocca ai sammarinesi far vedere da buoni ultimi cosa ne pensano... andando al cinema, vero patrimonio da salvare, grazie al MEDICI alias ZALONE.

POSCRITTO del cronista sammarinese in anteprima romagnola: LucaChecco è il salvagente del nostro cinema alla deriva che celebra Fellini arenato su TOLO TOLO e spiaggiato a FUOCAMMARE.

fz