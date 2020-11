CINEMA Tom Cruise a Roma per "Mission Impossible 7": eccolo sul set Il divo ha scelto la Capitale come set privilegiato del suo film, insieme a Venezia

Strade blindate, chiuse al traffico anche pedonale, numerosi gli addetti incaricati di delimitare il passaggio e bloccare i curiosi, ma poi ecco, qualcosa arriva: l'auto cammina lentamente, sopra il cofano sofisticate attrezzature di ripresa per inquadrare lui, il divo Tom Cruise, opportunamente mascherato, alle prese con il suo “Mission Impossible”, giunto al settimo episodio che si intitolerà “Lybra”. Accanto c'è Hayley Atwell, sua partner nel film.

A inizio ottobre Cruise è stato avvistato numerose volte a Roma, scelta dunque come set privilegiato insieme a Venezia, è stato infatti ripreso ai Fori Imperiali, dove ha salutato i presenti, e di nuovo nel Rione Monti dove qualcuno, dalla finestra, è riuscito a riprendere un inseguimento in pieno stile “Mission Impossible”. Poi è stato immortalato a Piazza di Spagna a bordo di una Fiat 500 gialla: l'attore è senz'altro abituato a vedere le città del mondo svuotate per far spazio ai suoi set, ma chissà se ha notato la differenza questa volta, con Roma quasi totalmente a sua disposizione, vuota, e divenuta luogo ideale di ambientazione cinematografica.



