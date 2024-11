SPETTACOLI REGIONE Tom Dale allo ZED di Bolo come Matrix La TOM DALE COMPANY allo ZED FESTIVAL atto II con lo spettacolo interattivo SURGE VR in piazza Pier Paolo Pasolini a Bologna

SURGE virtuale è un'onda travolgente che coinvolge performer e pubblico nello spazio della piazza in modo interattivo per sentire e vivere la danza in versione VR come in un paesaggio futuristico alla Matrix: dentro un film. TOM DALE propone allo ZED la versione visuale del balletto per spostare la gente intorno e dentro la coreografia digitale dal vivo. Musiche generate da Ital Tek volta per volta durante la performance della durata di 15 minuti in cui la persona esplora lo spazio anche con la sagoma dell'attore.

