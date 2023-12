SERRAVALLE Tombola di Natale solidale: oltre 2 mila euro per Batticinque e Asspic

Un successo la tombola di Natale solidale organizzata dalla Giunta di Castello di Serravalle venerdì scorso. ha infatti portato nelle casse delle due associazioni di volontariato BATTICINQUE (associazione per il miglioramento della qualità di vita per le persone autistiche e affette da disturbi del neurosviluppo) e ASSPIC (Associazione Sammarinese Sostegno Patologie Invecchiamento Cerebrale) l'intero incasso della vendita delle cartelle della Tombola che consiste in 2.120 euro(1.060 Euro ad ogni associazione).

La serata si è aperta con gli alunni della 5° Elementare "Il Torrente" che grazie all'accompagnamento degli insegnati, hanno presentato un progetto di recupero dei giochi di una volta. Poi l'Associazione Storico Culturale "La Corte di Olnano e la Compagnia dell'Istrice" ha coinvolto il pubblico in una breve esibizione fatta di ballo e duello, seguita dalla presentazione delle attività della Pubblica Assistenza "Croce Bianco Azzurra" che ogni giorno attraverso i propri volontari, offre un servizio importantissimo per la sicurezza e il benessere della collettività.

