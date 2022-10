#ROFF17 Toni Servillo è Luigi Pirandello ne "La Stranezza" Presentato alla Festa del Cinema di Roma l'ultimo film di Roberto Andò, con Ficarra e Picone

Alla Festa del Cinema di Roma presentato “La Stranezza”, con Toni Servillo nei panni di Luigi Pirandello. Come venne a Pirandello l'idea di “Sei personaggi in cerca d'autore”? Il regista Roberto Andò offre la sua personale interpretazione, mettendo sulla strada del futuro premio Nobel per la letteratura due becchini, che sono anche autori teatrali e attori di una scalcagnata compagnia: Salvo Ficarra e Valentino Picone, perfettamente calati nelle parti di Onofrio e Sebastiano, tra dramma e commedia.

Nel video gli interventi degli attori Toni Servillo, Valentino Picone e Salvo Ficarra

