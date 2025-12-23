Tony Margiotta presenta "Dieci", racconti da brivido ambientati a San Marino

Dieci. Come il numero di storie raccontate. Tutte da brivido e ambientate a San Marino, che si trasforma in un luogo spettrale. “Dieci nasce di notte” e se letto la sera promette di togliere il sonno. L'esordio letterario di Tony Margiotta ripercorre il filone horror degli anni 80: Creepshow, zio Tibia, la Cosa, Stephen King, Romero, Carpenter. Margiotta presenta la sua creatura a lume di candela, ricreando l'atmosfera che l'ha ispirato.

Dieci racconti di persone normali, di situazioni quotidiane, “e che proprio per questo fanno più paura”. Perché l'orrore spesso si nasconde laddove non si pensa, tra le pieghe di una ordinarietà solo apparente. “Non troverete eroi, non troverete finali consolanti”, anticipa al pubblico l'autore, che non regala sono sangue e spavento, ma “anche malinconia, solitudine, e quella sottile linea che separa la realtà dall’immaginazione”.

“Dieci – spiega Margiotta - nasce con la volontà di poter rappresentare al meglio quelle storie da brivido che negli anni Ottanta, da ragazzini, guardavamo, magari anche sotto la coperta. Ho avuto questa ispirazione anche osservando alcuni scorci di San Marino. Le Dieci Storie sono rappresentate all'interno dei Castelli: Dogana, Serravalle, Montegiardino, Domagnano, Città”. Che da oggi, da luoghi di fiaba che erano, diventano teatro di incubi.







