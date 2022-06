Top Cruise tornano i "dogfighter"

Cast completo (vecchio e nuovo da requel, più lineare del sequel o del remake, qui si parla di candidature all'Oscar) e regia alla Kosinsky (quello di Oblivion). Intreccio all'altezza del mito Cruise, “dogfighter” sui caccia supersonici, attore e produttore, con addirittura Lady Gaga in un video canta il brano ufficiale HOLD MY HAND. I “mavericks” (dal nome dell'allevatore del Vecchio West) sono gli animali liberi e senza catene del Texas simbolo della spregiudicatezza dell'individuo e del gruppo d'avangiardia esattamente come i nostri US Navy. Pete-Tom non disdegna nemmeno la sua mitica Kawasaky Ninja tanto per rimanere nel mondo dei top. Non mancano donne di squadra e antichi amori perduti. Leonardo Da vinci scriveva delle macchine volanti: “chi ha provato il volo cammina guardando il cielo perché là è stato, e dove vuole tornare...”.

fz