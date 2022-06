PRIMA FILM RIVIERA Top Cruise tornano i "dogfighter" Dopo 36 anni TOP GUN con Tom Cruise nel film MAVERICK successo di pubblico al botteghino anche in riviera mentre negli States record d'incassi con oltre 160 mln di dollari

Cast completo (vecchio e nuovo da requel, più lineare del sequel o del remake, qui si parla di candidature all'Oscar) e regia alla Kosinsky (quello di Oblivion). Intreccio all'altezza del mito Cruise, “dogfighter” sui caccia supersonici, attore e produttore, con addirittura Lady Gaga in un video canta il brano ufficiale HOLD MY HAND. I “mavericks” (dal nome dell'allevatore del Vecchio West) sono gli animali liberi e senza catene del Texas simbolo della spregiudicatezza dell'individuo e del gruppo d'avangiardia esattamente come i nostri US Navy. Pete-Tom non disdegna nemmeno la sua mitica Kawasaky Ninja tanto per rimanere nel mondo dei top. Non mancano donne di squadra e antichi amori perduti. Leonardo Da vinci scriveva delle macchine volanti: “chi ha provato il volo cammina guardando il cielo perché là è stato, e dove vuole tornare...”.

fz

