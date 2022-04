Torino al centro: tra piazza, museo ed eurovisione

Dopo la plateale azione di piazza in pieno centro: “TI AMO ANCORA”, scritta popolare sulla 'terra madre' piemontese, l'idea dei VIA DI GIOIA riguardo al tour “esperienziale” al museo torinese sugli antichi egizi, tra i più importanti in Europa, si basa sul pezzo appena uscito EUROVISION IN TURIN (che esalta la loro città in chiave Song Contest). L'espediente, invece, coinvolge i FERRAGNEZ e la visita agli Uffizi fiorentini di Chiara “star cremonese del tubo residente negli States” perché venga anche a Torino a 'predicare' amore e cultura... (appello immediatamente accolto). “We wonna be famous like (e sottolineano i like!) Uffizi” - cantano con ironia gli EUGENIO Cesaro in Emanuele VIA, Paolo DI GIOIA con Lorenzo Federici. Il passaggio tra reperti millenari, mummie e famosi sarcofagi reali, a più riprese e rigorosamente in musica tra i fan, scandisce l'operazione SPECCHIO DEI TEMPI in una esperienza unica reiterata nel tour egizio fino all'eurovisione Rai.

