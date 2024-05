2 GIUGNO Torna 00Verde per parlarci dei "Custodi della Terra" Sonia Grassi ci porta ogni domenica alle 13.35 a conoscere chi si prende cura del nostro futuro, perché 'ogni nostra azione conta'

Torna 00Verde per parlarci dei "Custodi della Terra".

Un grande ritorno nel palinsesto estivo di San Marino RTV, con 00VERDE – Custodi della Terra, per raccontare natura e luoghi identitari, sostenibilità e cura dell'ambiente, per coltivare speranza. Filo conduttore della nuova edizione: incoraggiare ad agire in prima persona, nella consapevolezza che ogni nostra azione conta per l'universo e che ogni singolo individuo può incidere sulle grandi sfide ambientali. Lo faremo incontrando i Custodi della Terra, coloro che si prendono cura delle nostre radici per preservarne la memoria e le testimonianze. I giovani, che si impegnano nella cura dell'ambiente anche attraverso la cucina, portando i prodotti a km0 sulle nostre tavole. Gli operatori agricoli, che valorizzano le produzioni locali per salvaguardare l’identità dei territori e la salute dei consumatori. Coloro che promuovono una nuova cultura dell’acqua, grazie alla “Rete Globale dei Musei dell'Acqua”, creata nel 2017, sotto l‘egida dell’Unesco. Quanti si impegnano per proteggere le foreste, con progetti per piantare alberi o con accordi di foresta per mantenere vivi i territori montani. Non mancheranno le rocche, i castelli e le fortificazioni, che, nel tempo, hanno disegnato il paesaggio.

La Repubblica di San Marino è rappresentata da sempre dalle sue iconiche Tre Torri, così come la Romagna è terra di fortezze, tracce indelebili. Conosceremo meglio la loro funzione nello sviluppo dei territori. I custodi della Terra siamo anche noi, ogni volta che consideriamo l’impatto ambientale delle azioni quotidiane ed entriamo in connessione con la natura.

Dieci puntate, dal 2 giugno, ogni domenica, alle 13.35. ‘00VERDE – Custodi della Terra’ è un programma di Sonia Grassi. Regia: Alessio Santi; immagini e fotografia: Piero Margotti e Alessio Santi; pilota drone: Giuseppe Marzi.

