Torna a San Marino il convegno numismatico 2021

Aperto il 1° Convegno numismatico di San Marino al Grand Hotel Primavera. Torna così sul Titano l'evento che, fino a qualche anno fa, ha richiamato turisti e cultori da tutto il mondo. Dal 27 al 29 agosto, tre giornate per appassionati e collezionisti. Presente anche l'Ufficio Filatelico Numismatico che, per l'occasione, ha emesso - e commercializzerà nella sola giornata del 27 agosto - una moneta commemorativa da 2 euro dedicata al 550° anniversario della nascita del pittore Albrecht Dürer e i nuovi 5 euro della serie "Zodiaco", con capricorno, acquario e pesci. Nella stessa giornata anche l'annullo filatelico speciale, per cui verrà apposto un timbro raffigurante la seconda torre della Repubblica. Per le prime due giornate, si svolgerà la sessione commerciale, mentre domenica 29 agosto avrà luogo l’asta numismatica di Artemide Aste.

Molto elevata l'affluenza della prima giornata, secondo gli organizzatori. Non solo sammarinesi, ma anche appassionati provenienti da tutta Italia. "Siamo molto soddisfatti per la grande adesione e siamo contenti di aver riportato questo convegno a San Marino" ha affermato il presidente dell'Associazione Numismatica Sammarinese, Giuseppe Chiarelli.

L'evento - patrocinato l’Associazione Numismatica Sammarinese insieme con la Segreteria all'Istruzione e Cultura, la Segreteria al Turismo e quella per le Finanze - vede la partecipazione anche del Museo del francobollo e della moneta, aperto l'8 luglio scorso, che ha già registrato quasi 5 mila visitatori paganti.

Nel servizio le interviste a Pier Casolari, organizzatore del convegno, Giuseppe Chiarelli, presidente Associazione Numismatica Sammarinese e Roberto Ganganelli, responsabile scientifico Museo del francobollo e della moneta