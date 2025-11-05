TV LIVE ·
Torna a San Marino la fase finale di Tour Music Fest

Dal 22 al 30 novembre, 650 artisti in lizza provenienti da 13 paesi europei

di Luca Salvatori
5 nov 2025
In video le dichiarazioni di Gianluca Musso, Direttore Generale Tour Music Fest; Valter Sacripanti, musicista, produttore, staff Tour Music Fest; Filippo Francini, Direttore Dipartimento Turismo
650 artisti e band, selezionati tra 20.000 partecipanti, provenienti da 13 paesi europei. La finale della 17esima edizione del Tour Music Fest, con circa 20 concorrenti in lizza, il 30 novembre alla sala Little Tony di Serravalle che dal 22 ospiterà, insieme al Tetaro Titano e al Grand Hotel di San Marino Città, anche le ultime selezioni. Dalle precedenti edizioni del Tour Music Fest sono passati artisti, come Mahmood ed Ermal Meta, entrambi vincitori di Sanremo ed anche Martina Crv – trionfatrice l'anno scorso – che rappresenterà San Marino allo Junior Eurovision Song Contest di Tbilisi in dicembre. 60 eventi gratuiti, 22 masterclass e oltre 600 performance in nove giorni con il coinvolgimento di personaggi del calibro di Beppe Vessicchio, così come la cantante sammarinese Monica Hill e molti esperti di alto profilo della musica italiana ed internazionale. All'artista che vincerà il Tour Music Fest 2025 10.000 euro, un tour di concerti e l'accesso alle semifinali del San Marino Song Contest. Dal 12 al 14 dicembre, in pieno clima natalizio, lo staff dell'organizzazione tornerà a San Marino per il “Christmas music camp”: tre giorni di formazione per 100 artisti in una 'full immerson' creativa per dare vita ad una hit natalizia, con tanto di videoclip.

