LA RASSEGNA Torna Alba sul Monte... in concerto: dal flamenco a Rossini, tutti gli appuntamenti Si parte il 26 luglio al consueto orario delle 6 del mattino, nella location suggestiva degli Orti dell'Arciprete

Tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi dell'estate musicale sammarinese. Torna domenica 26 luglio al consueto orario delle 6 del mattino 'Alba sul Monte... in Concerto', giunta alla sua diciottesima edizione. E anche quest'anno a fare da sfondo ci sarà il panorama mozzafiato degli Orti dell'Arciprete, alle spalle della Basilica del Santo.

Cinque concerti per cinque domeniche, in un viaggio attraverso le tradizioni musicali del mondo. "Cominciamo col flamenco della Spagna, il recente campione del mondo. Poi passiamo a un concerto di un quartetto vocale con musica rinascimentale e, in seguito, un duetto sax-fisarmonica con repertorio da Vivaldi a Piazzolla. Ci saranno anche i Trinaluna che fanno musica celtica progressive. E per finire uno spettacolo musicale dedicato agli ultimi anni di Gioacchino Rossini, quando risiedeva vicino a Parigi e si dedicava a musica e cucina: racconteremo delle ricette e, insieme, anche le musiche affini a queste ricette", spiega Augusto Ciavatta, il direttore artistico dell'Associazione Musicale Camerata del Titano, che organizza l'evento e che nel 2026 celebra i 35 anni di attività. "Trovare 100 persone che alle sei del mattino sono qui ad assistere a un concerto è una cosa veramente bella. È un'esperienza stupenda. Fra l'altro al termine del concerto la Camerata del Titano offre anche i bomboloni e il caffè, quindi c'è anche una buona occasione per unire la musica a una buona colazione", afferma il presidente dell'associazione, Giuliano Giardi.

Nel servizio le interviste ad Augusto Ciavatta e Giuliano Giardi

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