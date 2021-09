Torna "Artisti in casa", il festival di microspettacoli di Montegiardino

Immagini dal festival

Undicesima edizione per il festival “Artisti in casa”, in cui strade e cortili di Montegiardino vengono trasformati in un immenso palcoscenico a disposizione dei performer. Ancora una volta è stato necessario riorganizzarsi per l'emergenza legata al Covid, allestendo lungo le vie dei palchi provvisti di posti a sedere distanziati per il pubblico. Alle 4 del pomeriggio il primo evento con tre spettacoli rivolti ai bambini, per poi lasciare spazio alle esibizioni di tutti gli artisti che hanno preso parte alla rassegna.