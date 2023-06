Torna Castellaccio Vibra Musica, alla terza edizione

E' il Direttore artistico della Camerata del Titano, Augusto Ciavatta a spiegare la natura della rassegna: “Una rassegna varia, di vari stili, di vari artisti, di grande qualità. Andiamo dalla musica celtica alla musica contemporanea, quindi un programma davvero per tutti. Ci aspettiamo che il pubblico ci segua”.

Si parte il 13 luglio, (salta per infortunio l'appuntamento con Filippo Lattanzi) con la violinista brasiliana Tania Camargo Guarnieri e il marimbista Andrea Saracino, da Paganini a Piazzolla. Prima ad effetto, per una rassegna in 5 appuntamenti, fino al 4 agosto, e una proposta di alto livello che varia tra stili, repertori e suoni: la cornamusa di Fabio Rinaudo, Francesca Torelli al liuto, Marco Ignoti con il clarinetto, chiude la fisarmonica di Gabriele Marangoni accompagnato dal soprano Elisa Prosperi.

Il Patrocinio di 4 Segreterie Interni, Cultura, Territorio e Turismo segna il valore su più livelli di Vibra Musica al Castellaccio, con la Giunta di Fiorentino che ne sottolinea la doppia finalità: spazio alla cultura tra la gente, in un sito storico e magico: “L'intenzione della nostra Giunta – spiega il Capitano di Castello, Claudio Mancini - è riportare la gente in un luogo storico che comunque riveste importanza per il nostro Castello. E' la nostra area archeologica quindi tutto quello che avviene serve per riportarlo ai vecchi splendori”.

Aspetto richiamato anche dal Responsabile dei Musei di Stato, Mario Marchioni, che ricorda l'impegno degli Istituti Culturali “per la sua valorizzazione, con un occhio alla fruizione, come luogo – dice – del quale riappropriarsi”. Recenti, a proposito, gli interventi per il miglioramento dell'accesso all'area.