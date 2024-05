Torna Gibbons dei Portishead

Un terzo lancio filmato in musica accattivante e pieno per Beth che dopo una lunga assenza solitaria torna con un disco da solista pronta ad affrontare il palco in concerto anticipato dal videoclip di Calypso in un'elegia del suo doppio su una limousine-astronave interiore. Il senso della vita nell'arte performativa corre scivolando su 4 ruote senza rumore come da un'auto elettrica sospinta dalla musica dei Portishead, nell'ultimo “cambiamento” contemporaneo, di Gibbons. Femminilità e sensualità anche nei testi d'impatto sociale come era già avvenuto per gli altri pezzi musicali anticipatori di LIVES OUTGROWN.