Torna "I luoghi dell'anima, Italian Film Festival" nel nome di Tonino Guerra

Torna tra Rimini, Pennabilli e Santarcangelo "I luoghi dell'anima, Italian Film Festival", promosso dall’Associazione culturale Tonino Guerra, dedicato ad Andrea Purgatori, ad un anno dalla sua scomparsa. Il concorso rende omaggio al grande giornalista d'inchiesta, nell'anteprima di oggi, alle 21 al Cinema Fulgor, ricordando la sua straordinaria figura, insieme al figlio Edoardo Purgatori, Marco Tullio Giordana e Lorenzo Scurati.

"C'è una santa alleanza tra Rimini, Santarcangelo e Pennabilli nella poesia e nell'arte - ha commentato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - questa sinergia stessa è un luogo dell'anima". Gli appuntamenti sono tanti da oggi a domenica e si sviluppano tra questi tre comuni. Il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti ricorda le parole di Tonino Guerra "Fermare la fretta e aspettare l'anima". Anche la vice sindaca di Pennabilli Giuliana Lucarini sottolinea come "Tonino abbia lasciato un testamento da tramandare".

La famiglia è la protagonista in tante pellicole da "Il ragazzo dai pantaloni rosa" di Margherita Ferri a "Il tempo che ci vuole" di Francesca Comencini fino a "Familia" di Francesco Costabile in concorso a Venezia e "La vita accanto" di Marco Tullio Giordana. Proiezione speciale per per "Vermiglio", di Maura Delpero, entrato nella cinquina dei Golden Globes, "Palazzina Laf" di Michele Riondino e della "Valanga Azzurra" di Giovanni Veronesi, presidente della giuria concorso opere prime e seconde. Evento speciale dedicato a Matteo Garrone che racconta il suo cinema e il processo creativo. Incontro con Levante che presenta il suo libro "Opera quotidiana" e Vinicio Marchioni con "Tre notti". Quest'anno la sezione dei corti si chiama Riflessi e si articola in tre categorie: Italia, Internazionale e Documentari.

Luoghi dell’Anima - Italian Film Festival è una manifestazione ideata da Andrea Guerra e promossa dall’Associazione culturale Tonino Guerra. Il programma e tutte le informazioni sono disbonibili sul sito ufficiale.

Nel video le interviste a Andrea Guerra pres. Ass. Tonino Guerra, Fabio Abagnato Resp. Emilia Romagna Film Commission.