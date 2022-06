RASSEGNA CULTURALE Torna il Festival del Mondo Antico in tutta la provincia riminese: tema centrale il Consenso Dal 6 al 31 luglio tra conferenze storiche, didattica e laboratori. Felicori: "Una Woodstock della storia"

In tutta la provincia riminese dal 6 al 31 luglio torna il Festival del Mondo Antico, tra storia e attualità. Tema centrale sarà il Consenso. Da 24 edizioni il Festival propone parole, immagini, libri e suggestioni, grazie al Comune di Rimini e all'opera culturale della società editrice “Il Mulino”, col sostegno della Regione. Primo festival da sindaco per Jamil Sadegholvaad, che sottolinea il ritorno alla normalità, visto che, ricorda, due anni fa la collocazione fu spostata in ottobre. “Manca solo qualcuno”, ha detto, pensando a Marcello Di Bella, direttore della biblioteca Gambalunga che volle fortemente l'evento, scomparso pochi mesi fa. Interessante il tema scelto, Consenso, inteso anche come strategia messa in atto da chi governa, e non solo. Inevitabili, a tal proposito, i riferimenti all'attualità, sottolinea Giovanni Sassu, direttore dei musei comunali di Rimini.



Nel video l'intervista a Mauro Felicori, assessore alla Cultura Regione Emilia Romagna, e gli interventi di Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini; Giovanni Sassu, direttore musei comunali di Rimini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: