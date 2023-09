Torna il festival di Confindustria Romagna sul valore d'impresa

Si terrà dal 19 settembre al 4 ottobre il nono Festival dell'industria e dei valori di impresa organizzato da Confindustria Romagna che prevede open day aziendali e iniziative associative in tutto il territorio di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. La manifestazione esordirà al Palacongressi di Milano Marittima (Ravenna) con la consegna dei riconoscimenti alle imprese eccellenti alla presenza del vicepresidente di Confindustria Maurizio Marchesini e dei presidenti delle Camere di Commercio della Romagna e di Ravenna-Ferrara, Carlo Battistini e Giorgio Guberti.

Fra i vari temi di attualità trattati negli incontri vi è l'intelligenza artificiale, la rigenerazione urbana, i social e la socialità con eventi sparsi tra Cesenatico, Faenza, Ravenna, Cervia, Forlì e Cesena. Il primo ottobre sul canale 14 di Teleromagna andrà in onda un talk-show organizzato dal comitato imprenditoria femminile dell'associazione nell'ambito del progetto 'Beautiful Minds'. L'evento di chiusura vedrà ospite Carlo Stagnaro, direttore studi e ricerche dell'Istituto Bruno Leoni, il 4 ottobre a Rimini, in un incontro sulla concorrenza e il libero mercato. "Abbiamo voluto riproporre questa rassegna, inizialmente prevista a giugno e posticipata a causa dell'alluvione, perché siamo orgogliosi di mostrare cosa c'è dietro a capannoni, uffici, mail e videocall - spiega il presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi - e ci sembra un modo per raccontare e far vedere l'impegno di tantissime persone che nonostante tutte le difficoltà e gli imprevisti sanno andare avanti, insieme".

