SECONDA EDIZIONE Torna il festival "Non imparo mai": il meglio del rock nel ricordo di Enea Bruschi Maratona musicale in memoria di un amico scomparso

Grande successo per “Non imparo mai - Rock Festival”: per il secondo anno consecutivo si sono alternate sul palco del Parco Dante Alighieri di Serravalle, dal pomeriggio e fino a tarda sera, 10 band: Effigy, Black Tigers, Gha Band, Neror, Asphyxia, Utopia, TFR, EMT, The Outlaw – special guest, Bromance – insieme per un grande spettacolo live nel ricordo di Enea Bruschi, scomparso prematuramente nel 2019, accanto all'obiettivo di valorizzare e dare spazio alle realtà musicali del territorio.

Un omaggio all'amico di tutti, che amava il rock e il divertimento, da parte di chi lo conosceva da sempre, protagonista di tante serate in compagnia nella sua Serravalle.

