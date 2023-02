TROISI 70 BERLINALE Torna "Il Postino" del cuore in un docu di Martone Alla Berlinale 73 anteprima di LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA il docufilm di Mario Martone omaggio ai 70 anni di Troisi dal 23 febbraio anche in sala cinematografica

Martone canta Napoli ancora una volta con un suo concittadino illustre “grande regista” (secondo l'autore stesso e il Premio Oscar Sorrentino) in un viaggio personalissimo di inediti (anche in audio privati anni 70) nel cinema di Troisi prima cineasta innovativo poi comico e interprete proveniente dalla strada cioè dal cabaret. Ha collaborato al lavoro di scrittura e documentazione Anna Pavignano, compagna di Massimo nella vita privata e professionale, coautrice dei suoi film. Stile e poetica vengono fuori prepotentemente (era autore libero e ribelle soprattutto in età giovanile) sottolineati dal documento filmico di Martone. Un atto d'amore che parte dal “Postino” testamento artistico dell'attore. Un artista “così bello” in tutto, nelle pellicole che girava, nella vita con gli amici, nel suo essere bambino nell'amore e davanti alla morte.

