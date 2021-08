Torna il progetto “Diversamente Comics”, l'iniziativa solidale della fiera del fumetto

Un'occasione per divertirsi e giocare, ma anche per promuovere la sensibilizzazione. Il San Marino Comics lancia nuovamente delle iniziative di sostegno: per il sesto anno consecutivo torna il progetto “Diversamente Comics”, inserito all'interno della fiera del fumetto sammarinese che si svolgerà tra il 27 e il 29 agosto. La campagna, promossa dagli organizzatori del festival in collaborazione con la Segreteria di Stato alla Sanità e l'Istituto di Sicurezza Sociale, ha come obiettivo quello di sostenere l'integrazione e l'inclusione sociale. L'idea è nata dalla volontà di aumentare l'inclusività nei grandi eventi, permettendo anche una partecipazione attiva per le persone affette da disabilità.

Durante la conferenza stampa di presentazione Francesca Civerchia, responsabile del Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale “Il colore del grano”, ha esposto l'organizzazione dell'iniziativa per quest'anno. Nell'area della Galleria della Cassa di Risparmio, vicino a Piazza della Libertà, saranno allestiti mercatini e attività ricreative, il tutto gestito da realtà sammarinesi che ruotano intorno al tema della disabilità e organizzato dagli stessi ragazzi.

Novità di quest'anno sarà un progetto realizzato in collaborazione con i fumettisti presenti, che realizzeranno sopra piastrelle in Ceramica di Conca alcuni disegni raffiguranti Lupin, il ladro più famoso del mondo, in vari stili grafici, per poi mettere il tutto all'asta. Il ricavato sarà poi devoluto interamente al Servizio Disabilità di San Marino. Sempre per raccogliere fondi sarà poi organizzata una vendita di prodotti alimentari a tema San Marino Comics, che saranno sempre messi in vendita per devolvere poi il ricavato, che sarà utilizzato per l'acquisto di vari materiali utili ai centri di servizio.

