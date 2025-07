Torna il San Marino Goodbye Festival, sul palco Mirko Casadei e Alberto Bertoli

L'appuntamento con la musica folk-pop è diventato una ricorrenza sul monte Titano: San Marino Goodbye Festival si terrà il 18 luglio alle 21 al Campo Bruno Reffi. "Ci aspettiamo anche quest’anno un’ampia partecipazione - ha detto Alan Gasperoni, Segretario particolare della Segreteria di Stato per il Turismo -, questo festival ha sempre attratto numeri importanti, il nostro è un territorio legato al mondo del folk, pur essendo una versione rinnovata, grazie a Mirko Casadei che prepara spettacoli sempre diversi. In programma una serata di grande musica, con delle incursioni particolari che l’artista sta preparando".

Anche quest’anno torna Mirko Casadei insieme all’Orchestra, e porterà il tour "Giramondo... sulla via Emilia direzione 100", un’occasione per festeggiare i 50 anni della famosa canzone scritta dal padre Raoul. "50 anni è una bella età, il liscio non muore mai, si rigenera sempre", sostiene Casadei. "In questo periodo storico c’è da parte delle nuove generazioni voglia di riscoprire le nostre origini, la nostra storia in questo mondo globalizzato. È un genere che parla a tutti".

Si è scelto di chiamare questa edizione “Figli di...”: sul palco sarà ospite Alberto Bertoli, che porterà i grandi successi del padre Pierangelo. Collaborazione che nasce dal desiderio comune di portare avanti la tradizione di famiglia e da un’amicizia risalente all’infanzia.

Un’occasione per dare una nuova vita alle canzoni simbolo della Romagna e per proporne anche di nuove. Ma non solo: la musica folk si unirà al pop.