Torna il San Marino Green Festival, il 23 e 24 ottobre a Borgo

Un percorso più che un semplice evento, e che nel tempo si è arricchito di di esperienze e di collaborazioni, dai partner istituzionali, alle aziende del territorio, da ErbaVita al Consorzio Terra di San Marino. Fa gli onori di casa il Capitano di Castello, Barbara Bollini, con Borgo Maggiore scenario del Festival, trasformato in Borgo Green a partire proprio dal mercatino della sostenibilità, aperto e produttori e realtà del settore. Numerosi i patrocini: l'Ambasciata d'Italia a San Marino, con l'ambasciatore Sergio Mercuri che plaude a una iniziativa nata dal basso e che lega territori contigui. Ancora, le segreterie al Territorio e alla Cultura - con Giuliana Barulli che ricorda i 'passi green' fatti da San Marino e al Festival riconosce il ruolo di “creare condivisione attorno alla sostenibilità ambientale” e Francesco Morganti che ne richiama proprio la valenza educativa, coinvolgendo anche scuole e giovani.









Torna il San Marino Green Movie: produzioni su tematiche della sostenibilità per giovani video-maker (iscrizioni aperte da oggi al 30 settembre). Tornano, gli “archivi sostenibili”, per parlare di ambiente con il linguaggio dell'arte e del sociale. La mission in alcuni concetti chiave, illustrati dall'ideatore, Gabriele Geminiani: creatività, relazione e prossimità, dialogo. “Transizione ecologica, per nuovi stili di vita, in positivo” dice, nell'illustrare il programma la coordinatrice, Alessandra Carlini. Dibattiti e tavole rotonde, con un ospite d'eccellenza: il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso. Progetti di sensibilizzazione, nella cura - da “Flora adotta un seme”, al Progetto “Campo di Nagasaki”: arriverà a San Marino in collaborazione con Francesco Foletti del Kaki Tree Project, per tramandare l'esemplare di kako sopravvissuto al bombardamento atomico.

Nel video, le interviste all'ideatore del San Marino Green Festival, Gabriele Geminiani e alla Coordinatrice, Alessandra Carlini