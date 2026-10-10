Torna il Titanico Jazz Festival: primo appuntamento con il Massimiliano Rocchetta Trio

Pianoforte, sax e fisarmonica: il jazz cambia voce e conquista il palco del Podere Lesignano. È la seconda edizione del Titanico Jazz Festival, che torna a San Marino con tre serate dedicate alle mille sfumature di questo genere musicale, sotto la direzione artistica del Maestro Emanuele Rastelli. L’apertura è con il Massimiliano Rocchetta Trio, composto dall'omonimo al pianoforte, Paolo Ghetti al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria.

Tre appuntamenti, tre diverse interpretazioni di un linguaggio musicale in continua evoluzione. Il prossimo concerto è in programma il 16 ottobre con il Simone La Maida Give ’n Take Trio. Chiusura il 13 novembre, con Rastelli alla fisarmonica.







