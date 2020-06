"Torna in scena la cultura"

Il direttore degli Istituti Culturali Vito Testaj preannuncia che, dopo lo stop per l'emergenza Covid, a partire dalla prossima settimana potrà cominciare il percorso di ripristino dei luoghi culturali come i musei, il cinema Concordia, il teatro Titano, il teatro Nuovo. Stiamo lavorando a un disegno di nuove proposte – scrive Testaj in una nota – che si stanno cominciando a comporre. Progetti, vecchi e nuovi, recuperando l'intera parte di stagione teatrale che non si è messa in scena e pensando anche a nuove proposte. Anche a San Marino, conclude Testaj, la cultura si prepara a tornare in scena, considerando anche il percorso di graduale riapertura di Biblioteca e Archivio di Stato.