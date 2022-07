Torna l'Alba sul Monte... in Concerto, 14° edizione in memoria di Romeo Morri

Ottima musica, panorama mozzafiato, una golosa colazione: Alba sul Monte... in Concerto è il trionfo dei sensi, la rassegna capace, da ormai 14 anni, di attirare un pubblico di appassionati anche da fuori territorio. E quest'anno una dedica particolare a Romeo Morri, ideatore dell'evento. Dal 24 luglio al 28 agosto, ogni domenica per sei settimane consecutive - alle 6 del mattino, agli Orti dell'Arciprete della Basilica del Santo - una programmazione varia con artisti internazionali, dal repertorio melodico italiano alla musica delle corti umanistiche, ma anche il flamenco e tanto Jazz. “Un appuntamento unico nel suo genere”, - sottolinea anche Annachiara Sica, dirigente dell'Ufficio del Turismo.

Si parte per l'appunto questa domenica con Melodie Italiane, concerto che unisce la voce del tenore Pierfranco Manzi all'accompagno della fisarmonica di Sergio Scappini. Si prosegue il 31 luglio, con il Trio Eccentrico, DIALOGHI INTERROTTI. L’ensemble già noto al pubblico sammarinese, propone un programma che dall’opera porta al repertorio del ‘900 più popolare. Quindi si passerà da musiche di Mozart, Rossini, Puccini, a Morricone, Piazzolla; Ellington, Jobin e Corea. A TICKET HOME, i suoni dell’arpa e la voce di Giuseppina Ciarla ci porteranno, domenica 7 agosto, in un contesto musicale sognante ed elegante. Prima arpa dell’opera di Sarasota (USA), l’artista condivide la sua passione per la musica fra mondo classico e un genere tutto suo nel quale canta come solista accompagnandosi con l’arpa in un repertorio internazionale che spazia dalla canzone napoletana alle grandi colonne sonore da film, a Michael Jackson. Dopo le atmosfere sognanti dell’arpa di Giuseppina Ciarla, domenica 14 agosto si passerà alla LOCURA DE GUITARRAS, “follia di chitarre” con Riccardo Ascani e Roberto Ippoliti. Un programma che attraversa il flamenco, la bossanova, i Boleros Cubani e il Latin Jazz. Con musiche di Gipsy King, Paco de Lucia, Egberto Gismonti, Fausto Papetti, Chick Corea e molti altri. Domenica 21 agosto, Lorena Sali and the Open 4tet in FEELING GOOD, un concerto dove i grandi autori del Jazz vengono rivisitati con salsa blues, bossa, funky… Feeling Good è un progetto musicale ma anche un concetto che, come nel brano di Nina Simone, aiuta a sentirsi bene con la musica. L’ultimo appuntamento di Alba sul Monte… in Concerto, domenica 28 agosto, riporta alle atmosfere più antiche della nostra tradizione storica, quando i rapporti, anche musicali, di San Marino con il ducato di Urbino erano profondi e frequenti. L’ALTA CAPPELLA AL TEMPO DELL’UMANESIMO con l’Ensemble Nova Alta, ripropone le musiche cerimoniali e istituzionali delle Corti umanistiche italiane, Corti che hanno segnato la storia per la solennità, il genio e le innovazioni.

L'evento è patrocinato dalle Segreterie di Stato Turismo e Cultura.

Nel video le interviste al M° Augusto Ciavatta, Associazione Camerata del Titano e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.

