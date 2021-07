Torna l'Alba sul Monte: spettacolo al sorgere del sole tra musica e danzatori

Quando l'alba ha un doppio significato: l'inizio di un nuovo giorno e, allo stesso tempo, la rinascita dello spettacolo dopo le chiusure dovute al Covid. Riparte l'Alba sul Monte: rassegna, alla tredicesima edizione, dedicata alla musica classica organizzata dalla Camerata del Titano. Ogni domenica mattina, dal 25 luglio e fino al 29 agosto, performance di artisti del panorama musicale 'colto'.

Appuntamento alle ore 6 agli Orti dell'Arciprete della Basilica del Santo: terrazza panoramica affacciata sulla costa adriatica e aperta solo per questi eventi. Domenica 25 luglio si parte con la fisarmonica del maestro Sergio Scappini. Ma nel corso degli appuntamenti ci sarà spazio anche per la letteratura e la danza, con Vittorio Colella come coreografo e nuovi talenti.

Nel servizio, le interviste a Augusto Ciavatta (direttore Orchestra Camerata del Titano), Andrea Belluzzi (segretario di Stato Cultura) e Vittorio Colella (coreografo)