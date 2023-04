Torna la Bibliobaita, biblioteca all'aria aperta al Parco Laiala Tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19

È stata scelta una data significativa - il 23 aprile, giornata mondiale del libro - per avviare il secondo anno di attività della Bibliobaita. Partita lo scorso luglio, nuova stagione per la biblioteca all'aria aperta al Parco Laiala e si struttura così il progetto voluto e realizzato dal Centro Sociale di Dogana appoggiato degli Istituti Culturali e sostenuto dalla Giunta di Serravalle – proprio il Capitano di Castello Roberto Ercolani presente al taglio del nastro, insieme a Valentina Carattoni da cui l'idea nasce e al Responsabile del Centro Sociale, Filippo Mularoni. Finalità molteplici nella Bibliobaita: quello primaria, naturalmente, è la promozione della lettura in un contesto naturale, senza dimenticare il relax, tra sdraio e area ristoro. In parallelo: il vivere il verde e il Parco, favorirne la frequentazione e dunque l'aggregazione e la socialità attorno al libro e alla cultura.

Accanto alla classica funzione di biblioteca, infatti, attorno alla Bibliobaita ruotano una serie di iniziative di carattere culturale per tutte le età. Già ieri un primo assaggio – ampia la partecipazione - con le letture per bambini proposte dall'Associazione “Gocce di Terra” e la musica con Giulia Vitri e Daniele Romani. Punto di riferimento per gli anziani del Casale La Fiorina, lo sarà anche per i bambini dei centri estivi. A breve anche aperitivi per i ragazzi e spazio per i giochi da tavolo. Il tutto grazie al lavoro dei volontari. Ancora, con la Bibliobaita, anche il concetto del riuso: i libri sono tutti donati da privati al Centro Sociale, un modo per riconoscerne il valore, continuando così a farli vivere.

