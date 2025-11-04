Torna la famosa famiglia "gialla" americana

Il mitico produttore americano James L. Brooks aveva già pensato a 7 anni dal primo film di farne un secondo capitolo definitivo riassuntivo della serie fine Ottanta animata in modo geniale da Matt Groening. Un decennio dopo l'annuncio clamoroso: 23 luglio 2027 SIMPSON il secondo movie. L'operazione servirà a riaffrancare altre nuove generazioni da social e intelligenza artificiale dilagante a venire alla ironica e surreale famiglia “gialla” americana di Springfield? Il primo capitolo non esente da critiche fu nominata al Golden Globe e incasso mezzo miliardo di dollari. Per la seconda parte si vuol fare il botto diffuso e multimediale su tutte le piattaforme ma a partire dal cinema. Non mancheranno i grandi temi sociali e ambientali naturalmente (catastrofico -in tutti i sensi- Homer permettendo). Intanto la serie a episodi in 38 stagioni arriverà presto oltre le mille repliche (2029) in streaming e tv (Fox e Disney+) sull'onda del XL (40°).







