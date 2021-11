SANTARCANGELO Torna la fiera di Bec ma in una nuova veste Dall'11 al 14 novembre il centro di Santarcangelo di Romagna tornerà ad ospitare la tradizionale Fiera di San Martino

Torna la fiera di Bec ma in una nuova veste.

L'edizione del 2020 è stata forse l'unica saltata, causa Covid, in quattro secoli di storia. Dall'11 al 14 novembre il centro di Santarcangelo di Romagna tornerà ad ospitare la tradizionale Fiera di San Martino, conosciuta in zona come 'fiera di Bec'. Ampio spazio all'enogastronomia locale con bancarelle e punti di ristoro, ma in una nuova veste. Le misure anti-contagio hanno fatto saltare oltre un centinaio di posteggi per espositori, che saranno dunque 460, per consentire percorsi più ampi per il deflusso dei visitatori. Questi avranno l'obbligo del Green pass. I certificati però non saranno controllati ai varchi di ingresso, ma a campione, perché l'area della fiera comprende anche attività commerciali e abitazioni. "Come prevede la normativa per le fiere, bisognerà essere in possesso del Green pass", spiega a margine della presentazione la sindaca Alice Parma. Ci saranno "steward di controllo che provvederanno al controllo a campione" del certificato. Una centrale di controllo all'interno del Municipio coordinerà forze dell'ordine, steward e volontari per prevenire assembramenti, ma anche furti, borseggi e vendita abusiva. La città vive questo ritorno alla quasi normalità con "uno spirito emozionato e soprattutto partecipato", afferma Parma.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: