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Torna la grande musica di Classica Giovani: al via la VI edizione

Tre serate di concerti a Valdragone promossi da Allegro Vivo. Patrocinio della Segreteria Cultura e Industria e della Giunta di Borgo, in collaborazione con l'IMS

di Nicole Ciotti
14 lug 2026

Sulle note dei grandi capolavori della musica da camera, si è aperta la sesta edizione di Classica Giovani, ormai punto fisso dell'estate sammarinese. Nella suggestiva cornice del cinquecentesco Chiostro del monastero dei Padri Servi di Maria, a Valdragone, la rassegna porta giovani talenti vincitori di prestigiosi concorsi nazionali e internazionali.

Ad inaugurare la prima delle tre serate è stato il trio formato da Maddalena Giacopuzzi al pianoforte, Riccardo Zamuner al violino e Ludovica Rana al violoncello. In programma pagine di Haydn, Rachmaninoff e Astor Piazzolla.

Un viaggio sonoro, dunque, tra epoche e linguaggi diversi, ma soprattutto un’occasione per dare spazio alle nuove generazioni di interpreti. E la musica non si ferma: la rassegna proseguirà con altri due appuntamenti, martedì 21 luglio e lunedì 3 agosto




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