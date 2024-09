Torna la Rassegna musicale d'autunno: il 28 settembre il primo concerto al Titano

Nel servizio l'intervista al Maestro Augusto Ciavatta, direttore artistico

Ogni periodo storico ha la sua musica, che a sua volta influenza la storia. E così a San Marino per la Rassegna musicale d'autunno, organizzata da Camerata del Titano e Cassa di Risparmio, ogni concerto ha un titolo, che diventa motto e identifica l'idea musicale dei singoli appuntamenti. “Un evento di diffusione culturale – spiegano –, finalizzato alla crescita di una comunità”. Obiettivo – dicono – raggiunto negli anni.

“Un cartellone di grande valore – commenta Andrea Berardi di Cassa di Risparmio – nato da una ricerca appassionata del presidente dell'associazione musicale, Giuliano Giardi, e del Maestro Augusto Ciavatta”.

"Sono otto concerti di cui sette al Teatro Titano - illustra il Maestro Augusto Ciavatta, direttore artistico dell'evento -, ci sono grandi solisti, programmi che spaziano su un arco temporale di circa 5-600 anni con progetti che riguardano la Londra del Settecento, il Conservatorio di Mosca degli anni Ottanta e tanto altro. Tocca tantissimi compositori, compresi alcuni che vengono eseguiti per la prima volta qui a San Marino."

Dunque dopo il successo dei concerti all'alba si parte il 28 settembre al Teatro Titano con la rassegna autunnale, che terminerà con il tradizionale concerto di Santo Stefano. Una realtà strutturata negli anni, che per la 26esima edizione offre concerti pensati ad hoc per San Marino: "Dopo 26 anni e circa 300 concerti programmati - continua Ciavatta -, abbiamo bisogno di idee sempre nuove, quindi molti di questi programmi gli artisti li faranno per la prima volta in esclusiva per noi. Ad esempio nel primo concerto Toro farà un accostamento fra Mozart e Sakamoto".

