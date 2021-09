Torna la Rassegna musicale d'autunno: in programma 11 spettacoli

Ventitreesima edizione per la serie di concerti autunnali ideata dalla Camerata del Titano. La Rassegna musicale d'autunno, organizzata dal Summer Courses, dalla Sums e dalla Cassa di Risparmio di San Marino con il patrocinio della Segreteria al Turismo, porterà in Repubblica musica classica e moderna, in una miscela di generi che darà vita a uno spettacolo unico. Fulcro dell'edizione sarà il Teatro Titano, dove si terrà la maggior parte delle esibizioni, a cominciare da quello di apertura il primo ottobre, con un concerto pianistico di Luca Chiandotto che proporrà un repertorio romantico-novecentesco accompagnato da un gioco di immagini e suoni in cui immergersi. L'edizione di quest'anno torna dopo le difficoltà causate dal Covid, ricordate durante la conferenza stampa di presentazione, che avevano costretto alla sospensione della rassegna. Con gli 11 concerti in programma, l'associazione di Camerata del Titano arriverà a contare 44 spettacoli organizzati durante l'ultimo anno, un numero di cui l'organizzazione è molto soddisfatta e che spera di poter ulteriormente migliorare.

Nel video l'intervista ad Augusto Ciavatta, direttore artistico Camerata del Titano

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: