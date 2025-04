TEATRO Torna “Laboratorio in scena” di Fabrizio Raggi. Al via due mesi di lezioni

Aprire il cuore e la mente, chiudere gli occhi e lasciar fluire le emozioni sul palco. “Laboratorio in Scena” è il corso di recitazione cinematografica di Fabrizio Raggi. Alla Sala Joe Cassar di Borgo Maggiore, due mesi per mettersi in gioco e apprendere strumenti efficaci e una formazione artistica specializzata per la recitazione in teatro, televisione e cinema, con un focus su quest'ultimo. Buona la prima per la prima lezione.

"È andata molto bene - racconta Raggi -, i ragazzi hanno reagito bene, ci sono allievi vecchi, allievi nuovi. Lo scopo è quello di far capire un po' che cos'è interpretare, non recitare. E questa è proprio la differenza. Insegno un metodo Strasberg che non porta a fingere, ma a cercare di dare una battuta con intensità ma soprattutto con una verità".

Approfondire la conoscenza dei linguaggi scenici e, al contempo, sviluppare l’espressione personale e creativa di ciascun allievo. Si lavora su tecnica, voce, dizione e fonetica; senza dimenticare ritmo e senso dello spazio. Alla fine del corso, come sempre, per la realizzazione di un cortometraggio.

"Lo scopo per molti è terapeutico - continua Raggi -, un pochino per vincere delle vergogne, delle paure. C'è poi chi vorrebbe, chi lo sa, pensare un giorno di fare questo mestiere. Per altri ancora il metodo diventa un po' catartico nel momento in cui lavori su determinate resistenze, lavori su una memoria emotiva, una memoria sensoriale e quindi riesci in qualche modo a prendere più sicurezza in te stesso".

L'idea del corso nasce proprio da Raggi, che da più di 20 anni insegna recitazione e di questo lavoro ha fatto una missione, un atto d'amore: "È veramente un atto d'amore - conferma l'insegante - nel momento in cui riesci a spiegare in maniera abbastanza chiara un qualche cosa, le persone capiscono e ti fanno venire la pelle d'oca durante gli esercizi, quindi ti emozionano. E lì hai vinto l'Oscar".

Nel video l'intervista a Fabrizio Raggi

