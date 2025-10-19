TV LIVE ·
Torna MaskFest con un tributo internazionale alle grandi figure della storia della musica

19 ott 2025
Torna a San Marino il Maskfest, festival internazionale di nuova musica. Ieri a Domagnano, nello spazio espositivo Carlo Biagioli, il concerto del Duo SoliPse insieme alla pianista giapponese Yuki Mack. Una performance ispirata alla musica di grandi compositrici e compositori, tra cui Lilli Boulanger, Messieri e Mozart.

In particolare, l'omaggio a Boulanger: compositrice poco nota al grande pubblico ma considerata una enfant prodige del secolo passato. Il Duo SoliPse, fondato nel 2011, si è esibito negli anni in diversi Paesi d'Europa. La pianista Yuki Mack ha all'attivo esibizioni a livello internazionale. Concerto, quello di ieri, per invitare il pubblico a riflettere su talento, creatività e dialogo tra grandi personalità della musica. L'evento sarà replicato anche a Bologna e il prossimo anno a Parigi.





