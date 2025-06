Torna Symbol Remember, 12 luglio al Campo Bruno Reffi

Sarà un tuffo nel passato degli anni d'oro del Symbol. L'evento remember targato famiglia Ercolani porterà conferme e novità. Campo Bruno Reffi, 12 luglio: “Contro i logorii della vita moderna”: è il claim di allora. E sul palco i dj storici in un viaggio virtuale nei generi e negli spazi del mitico locale – spiega Marco Corona, che con Mr Lori G animerà la Commercial Room (musica anni '90), sonorità techno nel Metro Privè di Roby Parrino; house e underground nella Main Room con Marco Moda e Fabio Cori. Proprio lui fece girare l'ultimo disco nell'ultima serata del Symbol. Ricorda il patron Massimo Ercolani: “Ci ha cresciuti – dice - in un'epoca in cui le discoteche erano come la piazza, luogo di socializzazione e di espressione libera”. Punto fermo nella memoria, guardando avanti: special guest Maurizio Nari e spazio alle nuove leve con il giovanissimo Andrea Lombardo - dj sammarinese, 10 anni - aprirà le danze.

C'è tutto l'entusiasmo della famiglia Ercolani: “Torniamo un po' indietro nel tempo - dice Veronica Ercolani Volta, Presidente Associazione Symbol - facendo rivivere le bellissime emozioni, cercando di ricrearne delle altre. Quest'anno sarà la quinta edizione, ci saranno delle grandissime sorprese anche a livello scenografico e artistico. Come sempre, è tutto meraviglioso, molto entusiasmante, perché l'attesa è tanta, le partecipazioni sono tantissime e noi siamo veramente felici di tutto questo”. Da Andrea Ercolani Volta le novità: nuova scenografia d'impatto, palco rivisitato per un contatto interattivo con il pubblico.

La musica, lo stare insieme e, anche in questa edizione, la solidarietà: parte dell'incasso per “InSiamo” - Associazione Sammarinese per i Bambini e le Famiglie in Oncoematologia Pediatrica: “Oggi siamo qui per ringraziare pubblicamente la famiglia Ercolani e l'associazione Symbol per aver scelto la nostra associazione – dice Alice Mercadini, Presidente di InSiamo - E' un segno concreto di vicinanza e fiducia agli obiettivi che l'associazione Insiamo si è preposta e questo permette di portare avanti i nostri progetti”.

Tutti elementi che la Segreteria al Turismo sposa, nel patrocinare l'evento: “Il Symbol è la storia di San Marino, la nostra gioventù – dice Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo -E' una serata veramente bella e da parte dei sammarinesi c'è un apprezzamento costante. La solidarietà non fa mai male e devo dire che Veronica, Andrea, tutta la famiglia Ercolani, da tempo sono molto vicini a questo mondo, come anche dall'altra parte la segretaria di Stato e tutti gli sponsor e i collaboratori”.

Nel video, le interviste a Veronica Ercolani Volta, Presidente Associazione Symbol; a Alice Mercadini, Presidente Associazione InSiamo e a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo