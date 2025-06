Torna Symbol Remember, 12 luglio al Campo Bruno Reffi Quinta edizione, con il patrocinio della Segreteria per il Turismo

Sarà un tuffo nel passato degli anni d'oro del Symbol. L'evento remember targato famiglia Ercolani porterà conferme e novità. Campo Bruno Reffi, 12 luglio: “Contro i logorii della vita moderna”: è il claim di allora. E sul palco i dj storici in un viaggio virtuale nei generi e negli spazi del mitico locale – spiega Marco Corona, che con Mr Lori G animerà la Commercial Room (musica anni '90), sonorità techno nel Metro Privè di Roby Parrino; house e underground nella Main Room con Marco Moda e Fabio Cori. Proprio lui fece girare l'ultimo disco nell'ultima serata del Symbol. Ricorda il patron Massimo Ercolani: “Ci ha cresciuti – dice - in un'epoca in cui le discoteche erano come la piazza, luogo di socializzazione e di espressione libera”. Punto fermo nella memoria, guardando avanti: special guest Maurizio Nari e spazio alle nuove leve con il giovanissimo Andrea Lombardo - dj sammarinese, 10 anni - aprirà le danze.

C'è tutto l'entusiasmo della famiglia Ercolani: “Torniamo un po' indietro nel tempo - dice Veronica Ercolani Volta, Presidente Associazione Symbol - facendo rivivere le bellissime emozioni, cercando di ricrearne delle altre. Quest'anno sarà la quinta edizione, ci saranno delle grandissime sorprese anche a livello scenografico e artistico. Come sempre, è tutto meraviglioso, molto entusiasmante, perché l'attesa è tanta, le partecipazioni sono tantissime e noi siamo veramente felici di tutto questo”. Da Andrea Ercolani Volta le novità: nuova scenografia d'impatto, palco rivisitato per un contatto interattivo con il pubblico.

La musica, lo stare insieme e, anche in questa edizione, la solidarietà: parte dell'incasso per “InSiamo” - Associazione Sammarinese per i Bambini e le Famiglie in Oncoematologia Pediatrica: “Oggi siamo qui per ringraziare pubblicamente la famiglia Ercolani e l'associazione Symbol per aver scelto la nostra associazione – dice Alice Mercadini, Presidente di InSiamo - E' un segno concreto di vicinanza e fiducia agli obiettivi che l'associazione Insiamo si è preposta e questo permette di portare avanti i nostri progetti”.

Tutti elementi che la Segreteria al Turismo sposa, nel patrocinare l'evento: “Il Symbol è la storia di San Marino, la nostra gioventù – dice Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo -E' una serata veramente bella e da parte dei sammarinesi c'è un apprezzamento costante. La solidarietà non fa mai male e devo dire che Veronica, Andrea, tutta la famiglia Ercolani, da tempo sono molto vicini a questo mondo, come anche dall'altra parte la segretaria di Stato e tutti gli sponsor e i collaboratori”.

Nel video, le interviste a Veronica Ercolani Volta, Presidente Associazione Symbol; a Alice Mercadini, Presidente Associazione InSiamo e a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo

