DIVERTIMENTO Torna Symbol remember, un'edizione ricca di novità Sabato 13 luglio la quarta edizione al Campo Bruno Reffi. Ospite speciale il gruppo Double You. E Poste San Marino ha preparato una cartolina dedicata all'evento

L'appuntamento con la musica e la storia si chiama Symbol remember. Al Campo Bruno Reffi sabato 13 luglio rivivrà il club più importante di San Marino, proprietà della famiglia Ercolani, che tra il 1988 e il 2005 ogni notte è stato teatro di incontri, divertimento e balli per tanti ragazzi e turisti. Ora la quarta edizione del remake: l'anno scorso circa 2.000 i partecipanti, si punta a replicare e fare ancora meglio. L’incasso della serata sarà devoluto alla Federazione Sammarinese Sport Speciali.

Si parte con l'aperitivo alle 20, segue cena di gala e poi tutti in pista. In consolle i Dj e le voci di una volta: Mr. Lori G, Maurizio Nari, Marco Corona e Marco Moda. Al loro fianco una giovane promessa a cui passare idealmente il testimone: Dj Plo, una ragazza di Rimini di soli 17 anni. Non mancherà anche quest'anno uno special guest: “Double You”, gruppo famoso per la hit "Please don't go".

Altra novità: il pezzo che apriva le serate negli anni 90' torna in una versione remix nuova: Fugees - Killing Me Sotfly (da un'idea di Mr.Lory G e grazie ai producer Franco Lippi e Franco Baldaccini). A partecipare alla notte magica anche Poste San Marino, con un'iniziativa speciale.

C'è voglia di Symbol, insomma, e la Segreteria al Turismo promette: “Ci impegneremo per riaprire una discoteca a San Marino”.

Nel video le interviste a Veronica Ercolani Volta (organizzatrice), Isabella Bizzocchi (vicedirettrice generale Poste San Marino) e Luca Lazzari (segretario particolare al Turismo)

