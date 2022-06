Torna Visionnaire: il 16 e 17 luglio viaggio nell'Inferno di Dante a San Marino

Torna Visionnaire Peforming Arts Experience: l'evento che unisce arte performativa, musica, danza ed effetti speciali. Il 16 e il 17 luglio artisti internazionali popoleranno le vie del centro storico di San Marino, tra installazioni aeree, musica, proiezioni e arti performative. Lo show, prodotto da Illusion Group e distribuito da NexTime Eventi, avrà come luogo principale la Cava dei Balestrieri che si trasformerà in un "Inferno 2.0": un viaggio d'amore nella Commedia di Dante. "Vogliamo mettere in scena il nostro miglior spettacolo", ha annunciato il direttore artistico e regista Simone Ranieri. I biglietti si potranno acquistare sulle piattaforme on-line dalla prossima settimana.

