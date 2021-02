Tornano i corsi liberi di musica: iscrizioni aperte. E l'offerta si amplia

Nel video l'intervista a Giacomo Volpinari, Presidente Istituto Musicale Sammarinese.

Vivere il piacere di fare musica ad ogni età. Fino al 25 febbraio sono aperte le iscrizioni ai corsi liberi promossi dall'IMS. Si parte lunedì 1° marzo, in orario serale, per una durata di 12 lezioni a cadenza settimanale: i corsi liberi, quest'anno tutti tenuti da docenti interni a differenza degli anni scorsi, sono rivolti a partecipanti dai 16 anni che vogliano avvicinarsi per la prima volta ad uno strumento oppure a coloro che intendano approfondire uno studio già intrapreso in passato. Confermati Canto Jazz e Pianoforte, non mancano infatti le novità: chitarra elettrica pop/rock e improvvisazione; chitarra moderna per principianti; chitarra jazz; musica elettronica e composizione elettroacustica; violino. Tutti i dettagli sul www.ims.sm.





