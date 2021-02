ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE Tornano i corsi liberi di musica: iscrizioni aperte. E l'offerta si amplia

Vivere il piacere di fare musica ad ogni età. Fino al 25 febbraio sono aperte le iscrizioni ai corsi liberi promossi dall'IMS. Si parte lunedì 1° marzo, in orario serale, per una durata di 12 lezioni a cadenza settimanale: i corsi liberi, quest'anno tutti tenuti da docenti interni a differenza degli anni scorsi, sono rivolti a partecipanti dai 16 anni che vogliano avvicinarsi per la prima volta ad uno strumento oppure a coloro che intendano approfondire uno studio già intrapreso in passato. Confermati Canto Jazz e Pianoforte, non mancano infatti le novità: chitarra elettrica pop/rock e improvvisazione; chitarra moderna per principianti; chitarra jazz; musica elettronica e composizione elettroacustica; violino. Tutti i dettagli sul www.ims.sm. [Banner_Google_ADS]

Nel video l'intervista a Giacomo Volpinari, Presidente Istituto Musicale Sammarinese.



