CINE-DOCUMENTI

Tornano i giovani del Traiano di Napoli

“SELFIE - Lato B” di Agostino Ferrante, un secondo film fatto con i girati di scarto, sequenze, e i frammenti dei provini del primo sul Rione Traiano di Napoli: 7 anni dopo, in concorso ad ALICE NELLA CITTÀ di Roma

Espansione del LATO A: tornano i giovanissimi “scartati” ai provini del set e nella vita, quelli che non compaiono ma c'erano nell'estate 2019: SELFIE di una morte e delle vite intorno. Non oggi ma nel tempo fissato, allora. Vite possibili scavate nello stesso 'buco': stessa fame di futuro. “Restati appesi là” in lingua napoletana: promesse non mantenute in una seconda parte (il LATO B meno ascoltato del disco, appunto) d'esistenza rimasta nel passato “appìso”.

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