Torneo dei Castelli 2025: vince Montegiardino, determinante il miglior tiro

Montegiardino porta a casa la coppa in argento del tradizionale Torneo dei Castelli. Una vittoria che arriva grazie al miglior tiro che la squadra, capitanata da Gianluca Balducci, ha saputo mettere a segno, conquistando il titolo di uno degli avvenimenti sportivi e culturali più amati sul Titano.

Nato nel 1976, il Torneo dei Castelli unisce le generazioni. Al centro ci sono la storia, la tradizione, l'amore per la Repubblica più antica del mondo. Una gara all'ultimo colpo, è il caso di dirlo, quest'anno: Montegiardino conquista infatti il titolo con 118 punti, a pari merito con Fiorentino che però, si deve accontentare della seconda posizione. Determinante, per la vittoria finale, il miglior tiro della squadra capitanata da Balducci. Terzo Montecerreto.

Il Torneo, organizzato dalla Federazione Balestrieri con il patrocinio delle Segreterie di Stato Interni, Cultura e Turismo, non è una semplice competizione: attorno c'è un grande spettacolo. In Città il corteo storico che riporta lo spettatore a un'era ormai lontana. Alla Cava dei Balestrieri l'esibizione del ballo di corte: tributo all'eleganza del passato. Ma non solo: in questa giornata di festa l'esibizione degli sbandieratori e dei musici. Il clou con la proclamazione dei vincitori. Montegiardino trionfa e, dopo la premiazione da parte del segretario agli Interni, Andrea Belluzzi, alza la coppa al cielo.